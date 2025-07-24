Çağdaş Atan'dan 4-3-3 tercihi!

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Bulgaristan ekibi Cherno More'ye konuk olan İstanbul Başakşehir, 2025-26 sezonunun ilk maçına çıktı.

Teknik direktörü Çağdaş Atan, Huvepharma Arena'da oynanan müsabakada turuncu-lacivertli takımı 4-3-3 dizilişiyle sahaya sürdü.

Kalede Muhammed Şengezer'i görevlendiren Atan, savunmanın sağında Onur Bulut, ortasında Leo Duarte ile Ousseynou Ba ve solunda Christopher Operi'yi görevlendirdi. Orta sahada Berat Özdemir, Miguel Crespo ve kaptan Ömer Ali Şahiner'e şans veren 45 yaşındaki teknik adam, sağ kanatta Yusuf Sarı, solda Ivan Brnic ve ileri uçta Nuno Da Costa'yı tercih etti.

Başakşehir'in yedek kulübesinde ise Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Onur Ergün, Olivier Kemen, Davie Selke, Eldor Shomurodov, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Yağız Dilek ve Festy Ebosele yer aldı.