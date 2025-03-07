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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak! - Motor Sporları Haberleri

        Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak!

        General Motors bünyesindeki Cadillac, 2026 sezonundan itibaren Formula 1'de yarışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 21:03 Güncelleme: 07.03.2025 - 21:03
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        Cadillac, 2026'da Formula 1'e katılacak!
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        Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), ünlü otomobil markası Cadillac'ın 2026 yılında Formula 1 Dünya Şampiyonası'na 11. takım olarak katılmasının onaylandığını duyurdu.

        Bu anlaşmanın sporun gelişiminin önemli ve olumlu bir göstergesi olduğunu vurgulayan Formula 1 Başkanı ve CEO'su Stefano Domenicali, "2026 Formula 1 için heyecan verici bir başka yıl olacak!" dedi.

        Amerikan otomobil üreticisi General Motors'un (GM) lüks araçlar tasarlayan ve üreten bir markası Cadillac, daha önce NASCAR dahil çeşitli motor spor yarışlarına katıldı.

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