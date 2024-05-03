Büyülü dünyalara açılan kapı: Haftasonunuzu sihirli kılacak 10 fantastik film önerisi!
Haftasonu evde yapılabilecek en keyifli aktivitelerden biri aileyle film izlemek olabilir. Ancak birçok insan hangi türde film izlemek istediğine karar veremiyor. Peki, ne izlenebilir? İşte, sizin için haftasonu izleyebileceğiniz 10 fantastik film önerisi!
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Haftasonu keyfini sihirli bir atmosferde geçirmek isteyen sinemaseverler için, büyülü dünyalara yolculuk edebilecekleri film önerilerini haberimizde bir araya getirdik. Bu filmlerle seyirciler; sihirli karakterler, büyülü yerler ve unutulmaz maceralarla dolu bir haftasonu yaşayabilir. İşte, fantastik film sevenlerin izleyebileceği 10 filme dair detaylar...
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1. BIG FISH (BÜYÜK BALIK)
Tim Burton tarafından yönetilen 2003 yapımı bu filmde, hayal kırıklığına uğramış bir oğul, ölmekte olan babasının hayatındaki kurgudan gerçeği belirlemeye çalışır. Bununla birlikte 1 Oscar’a aday gösterilmiş film, 2 saat 5 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 8.0/10
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2. STARDUST (YILDIZ TOZU)
2007 yapımı bu filmde büyülü bir diyara komşu olan bir kırsal kasabada genç bir adam, sevgilisine büyülü diyara girerek kayan bir yıldızı geri getireceğine dair söz verir. Film ayrıca, 2 saat 7 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 7.6/10
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3. A MONSTER CALLS (CANAVARIN ÇAĞRISI)
Bu film, Conor adlı 12 yaşındaki bir çocuğun, annesinin ölümcül hastalığıyla ve okulda yaşadığı zorbalıkla başa çıkmasına yardım eden yaşlı bir ağaç canavarıyla karşılaşmasını anlatır. Bununla birlikte 2016’da yayınlanan bu film 1 saat 48 dakika sürer.
IMDb puanı: 7.4/10
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4. A SERIES OF UNFORTUNATE EVENTS (TALİHSİZ SERÜVENLER DİZİSİ)
Jim Carrey ve Meryl Streep gibi isimlerin oynadığı 2004 yapımı filmde, büyük bir yangın ebeveynlerini öldürünce üç çocuk, ebeveynlerinin büyük servetini çalmak için gizlice plan yapan kuzen ve tiyatro oyuncusu Kont Olaf'ın gözetimine verilir. 1 saat 48 dakika uzunluğunda olan bu filmin ayrıca 1 Oscar ödülü vardır.
IMDb puanı: 6.8/10
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5. HELLBOY
Guillermo del Toro tarafından yönetilen 2004 yapımı bu filmde, bebekliğinden büyüyüp Naziler tarafından kurtarılan bir iblis, büyüyüp karanlığın güçlerine karşı bir savunucuya dönüşür. Bununla birlikte film toplamda 2 saat 2 dakika sürer.
IMDb puanı: 6.8/10
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6. MISS PEREGRINE'S HOME FOR PECULIAR CHILDREN
Tim Burton tarafından yönetilen 2016 yapımı filmde Jacob adlı bir çocuk, zamana yayılan bir gizemin ipuçlarını keşfettiğinde Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocuklar Evi'ni bulur. Ancak bölge sakinlerini tanıdıkça ve onların özel güçlerini öğrendikten sonra tehlike daha da derinleşir. Başrolünde Eva Green’in bulunduğu film 2 saat 7 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.7/10
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7. FORBIDDEN KINGDOM (YASAK KRALLIK)
Jackie Chan’in başrolünde yer aldığı bu 2008 yapımı filmde, Kung fu takıntılı Amerikalı bir gencin yaptığı keşif, onu eski Çin'e bir maceraya sürükler. Burada, hapsedilen Maymun Kral'ı kurtarmak için bir grup dövüş sanatı savaşçısıyla birleşir. Bu film, 1 saat 44 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.5/10
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8. DRACULA UNTOLD (DRACULA: BAŞLANGIÇ)
2014 yapımı bu filmde, krallığı Türkler tarafından tehdit edilirken genç prens Vlad Tepes, kendi ailesini ve krallığının ailelerini korumak için gereken gücü elde etmek amacıyla kendi halkının korktuğu bir canavara dönüşmek zorundadır. Luke Evans’ın başrol olarak oynadığı bu film, 1 saat 32 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.2/10
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9. REIGN OF FIRE (ATEŞ KRALLIĞI)
2002 yapımı bu filmde ateş püskürten bir ejderha sürüsü yeryüzünden çıkar ve her şeyi ateşe vererek gezegen üzerinde hakimiyet kurmaya başlar. Matthew McConaughey ve Christian Bale gibi oyuncuların yer aldığı film 1 saat 41 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.2/10
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10. THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS (EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT)
2018 yapımı bu filmde, Lewis Barnavelt adındaki genç bir yetim, büyülü amcasına dünyanın sonunu getirecek güce sahip bir saatin yerini bulmasında yardım eder. Cate Blanchett gibi isimlerin oynadığı bu film 1 saat 45 dakika uzunluğundadır.
IMDb puanı: 6.1/10
Fotoğraf kaynakları: IMDb