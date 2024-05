Büyülü dünyalara açılan kapı: Haftasonunuzu sihirli kılacak 10 fantastik film önerisi!

10. THE HOUSE WITH A CLOCK IN ITS WALLS (EVDEKİ BÜYÜLÜ SAAT)

2018 yapımı bu filmde, Lewis Barnavelt adındaki genç bir yetim, büyülü amcasına dünyanın sonunu getirecek güce sahip bir saatin yerini bulmasında yardım eder. Cate Blanchett gibi isimlerin oynadığı bu film 1 saat 45 dakika uzunluğundadır.

IMDb puanı: 6.1/10

Fotoğraf kaynakları: IMDb