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Başakşehir'de uyuşturucu operasyonunda 18 tutuklama

Başakşehir'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 18 şüpheli tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada şüphelilerin ikametinde çok sayıda uyuşturucu madde ile tüfek ve fişekleri ele geçirildi

14.11.2019 - 22:20 | Güncelleme: HABERTURK.COMGündem
Başakşehir

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Başakşehir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çete takibe alındı. Kücükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapsamında uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 29 kişi belirlendi.

EVDEKİ SUÇ ALETLERİ

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nce başlatılan eş zamanlı operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde 7,7 gram sentetik kannabinoid, 5,6 gram hint keneviri, 4 ecstasy tablet ve 17,8 gram eroin ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bazı şüphelilerin evinde pompalı tüfek, 44 av fişeği, 6 domuz av kartuşu da ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Terör ve örgüt suçları soruşturma bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra tutuklamaları talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik 18 şüphelinin tutuklanmasına, 6'sının adli kontrol ile serbest bırakılmasına karar verdi.

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