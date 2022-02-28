Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen devir teslim törenine, önceki dönem yönetim kurulu adına Ömer Furkan Durmaz katıldı. Durmaz, Banaz ve yönetimine başarı diledi. Başkan Ömer Furkan Banaz mazbatasını, Geçici Divan Kurulu Başkanı İlhan Parseker'den aldı.
Parseker, törendeki konuşmasında, Ömer Furkan Banaz ve yönetiminin zor bir dönemde Bursaspor'a talip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"İnşallah Bursaspor'umuzu içine girdiği girdaptan kurtarmak için büyük bir fedakarlık örneği gösterdiklerinden dolayı başta şahsı olmak üzere tüm yönetim kurulunu kutluyorum. Allah kolaylık versin. Bizim yapmamız gereken sahip çıkmaktır. Bursaspor'un şanlı bir geçmişi var. Bu şanlı tarihine ışık tutacak büyük bir mücadele verilmişti geçmişte. Bu mücadelenin yeniden göndere çekilme zamanı çok gecikti. Nüfus olarak dördüncü ama ekonomi olarak ikinci en büyük şehri olan Bursa'nın en büyük markası Bursaspor'u hak ettiği yerde görmek hepimizin beklentisidir. İnanıyorum ki bu yönetim çok şeffaf bir yönetim modeli sergileyerek Bursaspor'umuzu görmek istediğimiz yönetim modellerine ulaştıracaklardır. Kendilerini kutluyorum ve mazbatalarını takdim ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder de Banaz ve ekibine başarılar diledi.
Yeni bir sayfa açtıklarını vurgulayan Sakder, "Şimdiye kadar Bursaspor'a emeği geçen, yöneticilik yapan herkese teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde göreve talip oldular. Bu yalnızca yönetim kurulumuzla bitmiyor. Tüm Bursa'nın bu takıma sahip çıkması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
"GAYEMİZ BURSASPORUMUZU LİGDE TUTMAK"
Mazbatasını alan Ömer Furkan Banaz ise kendisini destekleyen taraflara teşekkür etti.
Kendileri için çok sıkıntılı bir sürecin başladığına dikkati çeken Banaz, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bugün itibarıyla kolları sıvayıp Boluspor maçına kadar yönetim kurulu olarak yapmamız gerekenler var. Herkes bu konularla alakalı olumlu sonuçları bizden görmek istiyor. Biz de bu gayreti göstereceğiz. Mali tablolar yasal zorunluluk gereği açıklanmalıdır. Bazı süreçlerin şeffaf olmadığıyla alakalı olumsuz kanaatler var. İnşallah bizim yönetimimizde bunları hiçbir şekilde görmeyeceksiniz. Mevcut nasıl bir tablo aldığımız ile alakalı tüm Bursa kamuoyundan belirli bir süre istiyoruz. Konuyla alakalı bir çalışma yapacağız. Ramazan ayından önce inşallah kulübümüz sportif açıdan başarılı olur da bu süreçleri detaylı konuşabiliriz. Ana gayemiz Bursaspor'umuzu bu sezon ligde tutmak olacaktır. Bu süreçte bizlere destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Herkesten de azami gayret göstermesini istiyorum."
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