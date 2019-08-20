20 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig şampiyonluğu bulunan ve Türk futbol tarihinde "Dört büyükler" dışında bu başarıya ulaşan 5. takım unvanını hala elinde tutan Bursaspor, 56 yıllık mazisinde en kötü zamanlarını geçiriyor.
Bu şampiyonluğun ardından bir türlü istikrar sağlayamayan Bursa ekibi, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında son haftada lige tutunmuş, 2018-2019 sezonunda ise sezonu 16. sırada bitirerek bir alt lige düşmüştü.
TFF 1. Lig'de ilk hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Bursaspor, zorlu geçen bu karşılaşmadan da 3-1 mağlup ayrıldı.
Henüz transfer tahtasını yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı açamayan yeşil-beyazlılar, bu maça geçen sezon da mücadele eden mevcut kadrosundaki bazı isimler ve altyapıdan dahil edilen genç oyuncularla çıktı.
LİGİN EN GENÇ TAKIMI
Bursaspor, TFF 1. Lig'de 19,8 yaş ortalamasıyla ligin en genç takımı konumunda.
Yeşil-beyazlı ekip, ligin ilk haftasında mağlup oldukları Fatih Karagümrük maçına da 21 yaş ortalamasıyla çıktı.
Bu maçtaki tek gol ise Bursaspor'un altyapısından yetişen 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan'dan geldi.
"BÜYÜK BAŞARWI GÖSTERMEMİZ İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK"
Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Konuralp Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor'un zor günler geçirdiğini ve tüm camia olarak bu sorunları aşmak için çaba gösterdiklerini söyledi.
Fatih Karagümrük'e mağlup oldukları maçta talihsiz bir skorun ortaya çıktığını belirten Yeşil, bu skora kesinlikle aldanılmaması gerektiğini vurguladı.
Yeşil, genç oyuncularla beraber tam anlamıyla bir takım olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Biz şampiyon olduğumuzda da diğer İstanbul takımlarının yanında daha az bütçeyle bu başarıya ulaştık. Takım olarak başardık. Şu anda desteğe ihtiyacımız var. Yönetim olarak bir takım olduk. Futbol anlamında da bir takım olduk. Tabii ki taraftar ve camianın desteği olduğu sürece her şey daha iyiye gidecek. Büyük başarı göstermemiz için hiçbir engel yok. Son maçın skoruna değil oynanan futbola bakmak lazım. Genç oyuncularımız çok iyi. Yetenekleri ve oynadıkları futbolla yurt içinde ve dışında adları göz önünde olacak. Yapılacak transferlerle beraber çok iyi takım olacağız."
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