Spor Toto 1.Lig'in 34. haftasında küme düşme hattında yer alan Bursaspor, sahasında Denizlispor'u 1-0 yenerek, kritik bir galibiyet aldı.

Bursaspor'un 1 penaltı atışından yararlanamadığı mücadeleyi konuk Denizlispor, 10 kişi bitirdi. Bu sonuçla puanını 35'e çıkaran Bursaspor, kümede kalma umudunu sürdürdü.

Denizlispor ise 39 puanda kaldı ve alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı.

Stat: Bitci Timsah Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cemil Tunç, Erkan Akbulut

Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mehmet Erdem Uğurlu, Capan, Zalazar, Uğur Kaan Yıldız, Hasan Ayaroğlu (Dk. 87 Tuğbey Akgün), Burak Altıparmak, Enver Cenk Şahin (Dk. 87 Ramazan Keskin), Bruno (Dk. 68 Bifouma, Alaskarov (Dk. 64 İsmail Yüksek), Pedro

Altaş Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Lopes, Hakan Çinemre (52. Erdal Akdarı), Özer Özdemir, Oğuz Yılmaz (Dk. 64 Muhammet Özkal) , Schwechlen, Djedje, İlhan Depe, Muhammed Gönülaçar (Dk 52. Mustafa Çeçenoğlu), Mayi, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 43 Aissati)

Gol: Dk. 30 Alaskarov (Bursaspor)

Kırmızı kart: Dk. 77 Aissati (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 14 Hakan Çinemre, Dk. 22 Muhammed Gönülaçar, Dk. 41 Mayi, Dk. 55 Oğuz Yılmaz, Dk. 55 Aissati, Dk. 77 Aissati, Dk. 84 Erdal Akdarı (Altaş Denizlispor), Dk. 90 Tuğbey Akgün, Dk. 90 Pedro