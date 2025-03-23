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        Haberler Bilgi Yaşam Bursa Metro Durakları: Bursa Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

        Bursa Metro Durakları: Bursa Metro Durak İsimleri, Güzergahı, Sefer Saatleri ve İstasyon Haritası

        Bursa, Türkiye'nin önemli sanayi ve turizm şehirlerinden biri olup, ulaşım altyapısı bakımından sürekli gelişim göstermektedir. Bursa'nın en önemli ulaşım ağlarından biri olan metro hattı, şehri keşfetmek ve iş hayatını kolaylaştırmak için büyük bir rol oynamaktadır. Bursa Metro Hattı, şehir içindeki ulaşımı hızlandıran, konforlu ve modern bir toplu taşıma seçeneği sunmaktadır. Bu yazıda, Bursa metro durakları, güzergahı, sefer saatleri ve istasyon haritası hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 10:44 Güncelleme: 23.03.2025 - 10:44
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        Bursa Metro Durakları
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        Bursa Metro Hattı: Güzergahı ve Duraklar

        Bursa metro hattı, şehirdeki ana ulaşım noktalarını birbirine bağlayarak, toplu taşımayı daha verimli hale getirmektedir. Bursa metro hattı M1 olarak bilinir ve Osmangazi ile Kestel ilçeleri arasında hizmet vermektedir. Metro hattı, Bursa'nın önemli yerleşim alanlarını ve sanayi bölgelerini kapsayan güzergahı ile şehir içi ulaşımda önemli bir rol oynamaktadır.

        Bursa Metro Güzergahı:

        Bursa metro hattı, toplamda 38.5 kilometre uzunluğunda olup, 13 istasyon ile yolcularına hizmet sunmaktadır. Bu hattın güzergahı, Osmangazi ilçesinden başlayarak, Kestel ilçesine kadar uzanmaktadır. Hattın bazı önemli durakları, şehrin merkezine yakın bölgelerde yer alırken, bazıları ise şehrin sanayi bölgelerine ve konut alanlarına yakın noktalarda konumlanmaktadır.

        Bursa Metro Durakları:

        Osmangazi İstasyonu (Başlangıç Noktası)

        Osmangazi ilçesinde bulunan bu istasyon, Bursa metro hattının başlangıç noktasını oluşturur. Şehir merkezine ve ticaret bölgelerine kolay erişim imkanı sağlar.

        Merinos İstasyonu

        Bursa'nın en bilinen parkı olan Merinos Parkı'na ve Merinos Kültür Merkezi'ne yakın bir istasyon olup, kültürel etkinlikler için ulaşım sağlar.

        Hacıvat İstasyonu

        Bursa'nın merkezine yakın olan bu istasyon, hem konut hem de iş yerleri açısından yoğun bir bölgededir.

        Çekirge İstasyonu

        Bu istasyon, Çekirge bölgesindeki konaklama ve sağlık hizmetlerine yakın bir ulaşım noktasıdır. Bursa'nın turistik bölgelerine ulaşımı kolaylaştırır.

        Zafer Plaza İstasyonu

        Zafer Plaza alışveriş merkezi ve çevresindeki iş alanlarına ulaşım sağlar. Bu istasyon, Bursa'nın ticaret alanlarının merkezlerinden birine yakın konumda yer alır.

        Yıldırım İstasyonu

        Yıldırım ilçesindeki çeşitli ulaşım seçeneklerine ve konut alanlarına erişim sağlar. Yıldırım, Bursa'nın en yoğun nüfuslu ilçelerinden biridir.

        Sanayi İstasyonu

        Bu istasyon, Bursa'nın sanayi bölgesine yakın olup, fabrikalar ve üretim tesislerine ulaşım kolaylığı sağlar.

        Kestel İstasyonu (Son Nokta)

        Metro hattının son istasyonu olan Kestel İstasyonu, Bursa'nın doğu bölgelerine açılan ana ulaşım hattı olarak önemli bir role sahiptir.

        Bursa Metro Sefer Saatleri

        Bursa metro hattı, yoğun iş saatlerinde ve hafta sonlarında sık aralıklarla seferler düzenlemektedir. İş günü boyunca, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar metro hizmetinden faydalanabilirsiniz.

        Bursa Metro Sefer Saatleri:

        Hafta içi (Pazartesi - Cuma):

        İlk sefer: 06:00

        Son sefer: 00:00

        Cumartesi:

        İlk sefer: 06:00

        Son sefer: 00:00

        Pazar:

        İlk sefer: 06:00

        Son sefer: 00:00

        Bu saatler, yoğun saatlerde daha sık aralıklarla metro seferi yapılmaktadır. Sabah ve akşam saatlerinde, metronun daha hızlı ulaşım sağlaması için ek seferler de düzenlenmektedir. Ayrıca, metro kartı kullanarak hızlı ve ekonomik bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

        Bursa Metro İstasyon Haritası

        Bursa metro hattı, şehirdeki önemli yerleşim bölgelerini birbirine bağladığı için harita üzerinde oldukça kolay bir şekilde takip edilebilir. İstasyonlar, şehir içi ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirirken, Bursa'nın genişleyen metropol alanlarına daha fazla erişim sağlar.

        Bursa metro istasyon haritası, aşağıdaki gibi temel güzergahları kapsar:

        Osmangazi - Merinos - Hacıvat - Çekirge - Zafer Plaza - Yıldırım - Sanayi - Kestel

        Her bir durak, şehrin önemli ticaret, kültür, konut ve sanayi bölgelerine yakın olup, hem Bursalılar hem de şehre dışarıdan gelenler için ulaşımı kolaylaştırmaktadır.

        Bursa metro hattı, şehrin ulaşım altyapısının önemli bir parçası haline gelmiştir. Güzergahındaki 13 durak ve 38.5 kilometrelik uzunluğu ile Bursa'da yaşayanların ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştıran bu sistem, şehir içi ulaşımda büyük kolaylık sağlamaktadır. Metro sefer saatleri, her gün belirli aralıklarla düzenlenirken, metro kartı ile hızlı ve ekonomik bir ulaşım mümkündür. Bursa'da metro hattı ile ilgili detaylı bilgi almak ve sefer saatlerine göre plan yapmak oldukça kolaydır.

        Eğer Bursa'yı keşfe çıkmayı planlıyorsanız, Bursa metro hattını kullanarak şehri rahatça gezebilir ve ulaşımda zaman kaybetmeden istediğiniz noktaya ulaşabilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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