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        Haberler Gündem Güncel Bursa'daki fabrika yangını söndürüldü | Son dakika haberleri

        Bursa'daki fabrika yangını söndürüldü

        Bursa'da ses sistemleri üzerine faaliyet gösteren bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 06:00 Güncelleme: 25.01.2025 - 06:00
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        Bursa'da fabrika yangını
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        Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrika kullanılmaz hale geldi.

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        #haberler
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