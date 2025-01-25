Bursa'daki fabrika yangını söndürüldü

Merkez Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde bulunan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

REKLAM advertisement1

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın söndürülürken fabrika kullanılmaz hale geldi.