Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Bursa'da motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı

Bursa Orhaneli'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada, motosikletin arkasında bulunan annesi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 04.05.2023 - 01:37 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Motosiklet devrildi: Anne öldü, oğlu yaralandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü Recep Boğan yaralandı, arkasındaki annesi Nuray Boğan (53) ise yaşamını yitirdi.

AKRABA ZİYARETİNDEN DÖNÜŞTE KAZA GEÇİRDİLER

Kaza, dün akşam saatlerinde Orhaneli ilçesi, Bursa-Orhaneli Yolu'nda meydana geldi. Nuray Boğan, oğlu Recep Boğan'ın kullandığı motosiklet ile Kütahya'nın Simav ilçesinden, Bursa'nın Orhaneli ilçesine gitti. Burada bulunan akrabalarına ziyaret eden anne-oğul, akşam saatlerinde Simav ilçesine dönüş için motosiklet ile tekrar yola çıktı.

AĞIR YARALI KADIN HASTANEDE ÖLDÜ

Recep Boğan yönetimindeki motosiklet, Kocasu mevkisinde, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak, karşı şeride geçip devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre, durumu ağır olan ve buradaki tedavisinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Nuray Boğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Recep Boğan'ın ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

DEVRİLEN CEZAEVİ ARACINDAN YARALI KURTULMUŞ

Öte yandan, 4 Aralık 2012 tarihinde Van'dan Gümüşhane'ye mahkum taşıyan cezaevi aracının Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı kazada, Recep Boğan'ın yaralı jandarma personellerinden biri olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı
Muharrem İnce adaylıktan çekilme şartını açıkladı
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Antrenmanda kaybolan 4 kadın raftingci bulundu
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
Otomobil refüje çarptı, aynı aileden 4 kişi yaralandı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı
İsrail'den Gazze Şeridi'ne saldırı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.