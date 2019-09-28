DHA'nın haberine göre; Duman, Bursa'da hayranlarıyla buluştu. Konser öncesinde uzun kuyruklar oluşurken Bursalılar mekanı tamamen doldurdu. Duman, "Senden Daha Güzel", "Aman Aman", "Sor Bana Pişman Mıyım" gibi dillerde yer edinen şarkılarını seslendirirken, Bursalılar da coşkuyla şarkılara eşlik etti.

Gençlerin ağırlıklı olduğu konserde, solist Kaan Tangöze, Bursalılara teşekkür ederken, ünlü grup uzun süre ayakta alkışlandı.