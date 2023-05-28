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Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Bursa'da 43 yaşındaki Murat Tok, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 28.05.2023 - 04:00 | Güncelleme: ABONE OL
Bursa'da bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
AA

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırca Sokak'ta bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yapılan incelemede, yerde yatan kişinin Murat Tok (43) olduğu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Murat Tok'un cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, cinayetin fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

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