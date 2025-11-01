Burnley - Arsenal: 0-2 (MAÇ SONUCU)
İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, Burnley'yi deplasmanda 2-0 yenerek üst üste 5. galibiyetini aldı. Topçular'a üç puanı getiren golleri Gyökeres ve Rice kaydetti.
İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Burnley'ye konuk olan Arsenal, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.
Topçular'a galibiyeti getiren golleri 14'te Gyökeres ve 35'te Declan Rice kaydetti.
Lider Arsenal, bu sonuçla puanını 25'e yükselterek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.
17. sıradaki Burnley ise 10 puanda kaldı.