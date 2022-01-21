Yıldızlar aşk hayatını nasıl etkiler?

HABERTURK.COM

Zodyak'ın 12 burcunu bir aşk hikâyesinde buluşturan Dragon Film yapımı 'Burçlar' adlı sinema filmi astrolojiye getirdiği eğlenceli bakış akışıyla gökyüzünün büyülü dünyasını sinema perdesine taşıyacak.

Yönetmenliğini Devrim Yalçın'ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten'in kaleme aldığı 'Burçlar', gösterime 11 Şubat'ta girecek.

Yıldızların hareketlerinin aşk hayatını nasıl etkilediğini beyazperdeye komedi türünde yansıtacak olan 'Burçlar'da başrolleri Ali Ersan Duru ile Gözde Mutluer paylaşırken onlara Ferman Akgül, Cengiz Küçükayvaz, Ayşen Sezerel, Nedim Saban, Aliye Uzunatağan, Asuman Dabak, Ayten Uncuoğlu, Deniz Özerman, Ruhsar Gültekin, Ceren Soylu, Nazlı Tosunoğlu, Müge Akyamaç, Suna Yıldızoğlu, Parla Şenol, Çiğdem Tunç, Mahperi Mertoğlu ve Onur Büyüktopçu eşlik etti.

'Burçlar'ın Konusu:

'Burcu' hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı bir iş insanıdır. 'Sinan' da onu etkilemek için çeşitli planlar yapmaktadır. 'Burçlar masası', 'Sinan'ın kurnaz planlarına izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar. Gerçek aşkın savunucusu 'burçlar masası', 'Burcu'yu her sabah yeni bir burca uyandıracaktır.

Kostümleri, müzikleri ve keyifli senaryosuyla merak uyandıran 'Burçlar', izleyicilerle 11 Şubat'tan itibaren buluşacak.