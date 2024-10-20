Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burçin Orhon Uygur, ameliyat oldu - Magazin haberleri

        Burçin Orhon Uygur, ameliyat oldu

        Dans eğitmeni Burçin Orhon Uygur, ameliyat oldu. Sağlık durumu hakkında açıklamada bulunan Uygur; "Safra kesem alındı, midem tamir edildi ve daha önce olduğum mide küçültme revize edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 20.10.2024 - 16:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ameliyat oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süheyl Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren dans eğitmeni Burçin Orhon Uygur, operasyon geçirdi.

        Safra kesesi ve midesinden ameliyat olduğunu açıklayan Burçin Orhon Uygur, operasyon sonrası hastane odasında çektiği fotoğrafını da sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.

        "MİDE KÜÇÜLTME REVİZE EDİLDİ"

        Sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Burçin Orhon Uygur, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Safra kesem alındı, midem tamir edildi ve daha önce olduğum mide küçültme revize edildi. İyiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.

        Uygur'un paylaşımına; Ayşegül Aldinç, Binnur Şerbetçioğlu ve Işın Karaca gibi ünlü isimler de geçmiş olsun yorumunu yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burçin Orhon Uygur

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        Bakan Tunç'tan Yenidoğan çetesi soruşturması açıklaması
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Mou'dan sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Musk her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Cinayetten sonra eğlendiler! Alyans detayıyla yakalandılar
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        İsrail'den İran'a suçlama
        İsrail'den İran'a suçlama
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        "Telefon, bilgisayar ve televizyon foto yaşlanmayı artırıyor"
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        'Kalpazan' için tepetaklak durdu
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        "Lider olduğunu kanıtladı"
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        Bebeklerde dil bağı ameliyatı! Gerekli mi, gereksiz mi?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        Boğaz ağrısı bu kış kabusunuz olmasın!
        "Küskün ayrıldım"
        "Küskün ayrıldım"
        Habertürk Anasayfa