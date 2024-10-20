Burçin Orhon Uygur, ameliyat oldu

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Süheyl Uygur ile mutlu bir evlilik sürdüren dans eğitmeni Burçin Orhon Uygur, operasyon geçirdi.

Safra kesesi ve midesinden ameliyat olduğunu açıklayan Burçin Orhon Uygur, operasyon sonrası hastane odasında çektiği fotoğrafını da sosyal medya üzerinden sevenleriyle paylaştı.

"MİDE KÜÇÜLTME REVİZE EDİLDİ"

Sağlık durumu hakkında takipçilerini bilgilendiren Burçin Orhon Uygur, "Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkürler. Safra kesem alındı, midem tamir edildi ve daha önce olduğum mide küçültme revize edildi. İyiyim çok şükür" ifadelerini kullandı.

Uygur'un paylaşımına; Ayşegül Aldinç, Binnur Şerbetçioğlu ve Işın Karaca gibi ünlü isimler de geçmiş olsun yorumunu yaptı.