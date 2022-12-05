Burçe Karaca'dan 'Journey on Rails'

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Burçe Karaca’nın yolculuk temalı yeni albümü 'Journey on Rails'ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

8 parçadan oluşan yeni albümünü dinleyiciyle buluşturan Karaca, "Bir trenin seyir halindeyken ilk parçadan son parçaya kadar dinlenebilecek bir yolculuk albümü olarak düşündüm. Bu tren yolculuğunu da bir metafor olarak kullanıp istasyonlarda yolcuları bekleyen kişileri hayattaki beklentilerimiz ile eşleştirdim" dedi.

Burçe Karaca, ayrıca "Başlangıçta, aklımda yaylı enstrümanları ekleyerek bir albüm yapma fikri yoktu. Solo piyano için yazdığım parçalardan oluşan ilk albümümden sonra, ilk kez 'Journey on Rails'da bulunan ve bu albümün açılış parçası olan "Old Man's Dream" parçasında esere viyolonsel ekledim. Zenginleşen tınılarla birlikte eserlere eklenen enstrüman ailesi de kalabalıklaşmaya başladı ve ortaya keman, viyolonsel ve kontrbasın piyanoya dahil olduğu bir albüm çıktı" dedi.