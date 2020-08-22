DHA

Antalya merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor.

DHA'nın haberine göre Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta, araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor.

Suyun sıcaklığı 10- 15 derece olan, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik bölgede su yürüyüşü yapan doğaseverler, derin noktalarda hem gönüllerince yüzüyor hem de kano yapmaya uygun 1 kilometrelik alanda spor yapabiliyor.

Profesyonel Dağcı Cuma Gök, Kapuz Kanyonu'nun kano için çok güzel bir rota olduğunu belirterek, "Ziyaretçiler bir yandan spor yaparken bir yanda da doğanın muhteşem güzelliği içinde enerji topluyor. Sadece kano yapılabilen çok güzel noktaları var. Kapuz Kanyonu, son yıllarda doğaseverler özellikle kano yapmak isteyenlerin yeni tercihi oldu" dedi.

Ulus Köylerine Hizmet Götürme Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu ise, "Küre Dağları Milli Parkımızın sıcak noktalarından biri olan Aşağıköy köyünün zirvesine 10 metre yüksekliğinde bir seyir terası yapım işi 10 gün sonra tamamlanacak. 3 katlı seyir terasımız tamamlandığında milli parkımızın hemen hemen bütün alanları görülecek. Dernek olarak milli parkı sınırlarında bulunan ilçemize yapılacak yatırımlara gereken destekleri veriyoruz. Biz milli parkımızın ekoturizm konusunda gelişmesi için, doğaseverlerin buraya gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seyir kulemiz tamamlanınca milli parkımızın yeni cazibe merkezi olacak. Kısacası milli parkımızın gelişmesinde bu kule seyir terasımız lokomotif olacaktır. Bu bizim için çok önemlidir. Bunda emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç´a, Milli Parklar bölge müdürlüğümüz ile Ulus Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Uzun´a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.