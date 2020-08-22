Antalya merkezine 10 kilometre uzaklıkta Konyaaltı ilçesi Aşağıkaraman Mahallesi sınırlarında bölge sakinlerinin 'keşfedilmemiş cennet' olarak adlandırdığı Kapuz Kanyonu, sıcaktan bunalan kent sakinlerini ve tatilcileri ağırlıyor.
DHA'nın haberine göre Aşağıkaraman Mahallesi'ne gelen ziyaretçiler, kanyona 2 kilometre uzaklıkta, araçlarını park ederek çeşitli meyve ağaçlarının da bulunduğu orman yolundan yürüyerek kanyona ulaşıyor.
Suyun sıcaklığı 10- 15 derece olan, derinliği ise 15 santim ile 5 metre arasında değişen kanyonda yaklaşık 5 kilometrelik bölgede su yürüyüşü yapan doğaseverler, derin noktalarda hem gönüllerince yüzüyor hem de kano yapmaya uygun 1 kilometrelik alanda spor yapabiliyor.
Profesyonel Dağcı Cuma Gök, Kapuz Kanyonu'nun kano için çok güzel bir rota olduğunu belirterek, "Ziyaretçiler bir yandan spor yaparken bir yanda da doğanın muhteşem güzelliği içinde enerji topluyor. Sadece kano yapılabilen çok güzel noktaları var. Kapuz Kanyonu, son yıllarda doğaseverler özellikle kano yapmak isteyenlerin yeni tercihi oldu" dedi.
Ulus Köylerine Hizmet Götürme Derneği Başkanı Satı Lütfi Okçu ise, "Küre Dağları Milli Parkımızın sıcak noktalarından biri olan Aşağıköy köyünün zirvesine 10 metre yüksekliğinde bir seyir terası yapım işi 10 gün sonra tamamlanacak. 3 katlı seyir terasımız tamamlandığında milli parkımızın hemen hemen bütün alanları görülecek. Dernek olarak milli parkı sınırlarında bulunan ilçemize yapılacak yatırımlara gereken destekleri veriyoruz. Biz milli parkımızın ekoturizm konusunda gelişmesi için, doğaseverlerin buraya gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Seyir kulemiz tamamlanınca milli parkımızın yeni cazibe merkezi olacak. Kısacası milli parkımızın gelişmesinde bu kule seyir terasımız lokomotif olacaktır. Bu bizim için çok önemlidir. Bunda emeği geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı AK Parti Bartın Milletvekilimiz Yılmaz Tunç´a, Milli Parklar bölge müdürlüğümüz ile Ulus Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Uzun´a sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!