Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti. Barış Alper Yılmaz ve Icardi'nin penaltıdan kaydettiği gollerle galibiyete uzanan sarı-kırmızılılarda forma şansı bulamayan futbolcuların yanı sıra transferin son günlerinde takıma katılan futbolcuların durumu da belli oldu.

"BEN HAZIRIM HOCAM" Transferin son gününde kadroya katılan beş yıldızdan olan Mata'nın transferi Icardi, Torreira ve Mertens gibi yıldızların gölgesinde kalmıştı. Son resmi maçına mayıs ayında çıkan İspanyol yıldız performansıyla Galatasaray taraftarını adeta büyüledi! Orta sahada görev yapan tecrübeli futbolcu oyunu yönlendirmesi ve takım arkadaşlarını hareketlendirmesiyle geçer not aldı. Aylardır maça çıkmamış olmasına rağmen fit bir görüntüde olan Mata, Okan Buruk'a forma için hazır olduğu mesajını verdi.

ICARDI VASAT KALDI Galatasaray'da gol yollarındaki sorunu çözmesi için transfer edilen ve beklentilerin büyük olduğu Mauro Icardi ise 11'de çıktığı ilk maçtaki performansıyla vasatı aşamadı. Penaltıdan bir gol kaydeden golcü oyuncunun özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra uzun süredir maç temposundan uzak kalmasının formunu olumsuz etkilediği belirtildi. Lider durumdaki Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un 11'deki tercihinin şimdilik Gomis'ten yana olacağı ve Icardi'ye formayı yavaş yavaş vereceği kaydedildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ KAFA KARIŞTIRDI Galatasaray'da kafaları karıştıran diğer bir oyuncu ise Barış Alper Yılmaz oldu. Geçen sezon büyük beklentilerle kadroya katılan ancak vasatı aşamayan genç futbolcu attığı ilk golle alkışı alırken hücumdaki tercihleri ve top kayıplarıyla ise soru işaretlerini doğurdu.

BURAK YILMAZ FORMÜLÜ! Topu rakip kaleden uzak aldığında bocalayan Barış Alper Yılmaz'ın santrfor olarak düşünülebileceği öğrenildi. Burak Yılmaz'ın gençlik yıllarındaki gibi bir görüntü veren genç futbolcunun kaleye daha yakın olduğunda bitiriciliğini konuşturabileceğini düşünen Buruk ve ekibi ilerleyen süreçte genç futbolcu ile özel olarak ilgilenecek.