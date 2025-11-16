Burak Özçivit'ten tek kişilik tiyatro oyunu

TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit, bu kez sevenlerinin karşısına tiyatro sahnesinde çıkmaya hazırlanıyor. Özçivit, yönetmenliğini Çağrı Şensoy’un üstlendiği, Levent Tülek tarafından kaleme alınan İstanbul’un En Güzel Kızı adlı oyunla tiyatroseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

Burak Özçivit'in “Oki” karakterini canlandırdığı oyunun konusu şöyle: Ömrünü bu şehre, babasına ve gönlünün en kıymetlisine adamış Oktay’ın (Oki) “İstanbul’un en güzel kızı” dediği sevgili kimine göre gerçek, kimine göre hayal, kimine göre ise aşkın ta kendisini taşıyor. Oyun; şehrin karmaşasında filizlenen saf bir aşkı, büyüyen tutkuyu, kıskançlığı ve ateşli bir kavuşmayı sahneye taşıyor. Şiire, romana, şarkıya, göze ve gönle sığmayan; her yerden taşan İstanbul’un en yakıcı aşk öyküsünü izleyiciyle buluşturuyor.