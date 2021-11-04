Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Lokomotiv Moskova maçında sarı - kırmızılıların tam kapasite seyirciyle oynama kararı almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Elmas'ın sözleri;
"CEZASI, BEDELİ NEYSE ÖDERİZ"
"Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Kendi inisiyatifimizdir. Cezası, bedeli neyse öderiz."
"HAKLARIMIZI EZDİRMEYİZ"
Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini "söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz."
"REMZİ BEY'İN SÖZLERİ, TEK GÖRÜŞÜMÜZDÜR"
"Galatasaray fikri ve vicdanı hür bir camiadır. Farklı fikirler olabilir. Galatasaray adına konuşan kişi Remzi Sanver'dir. Onun söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Diğer arkadaşların da görüşleri olabilir. Bir haftalık gaz alma operasyonu için rakiplerimizi incitmek istemiyoruz. Bu alışılmış bir şey değil. Yönetimdeki bazı arkadaşlar bunu kendi içinde sorgulayabilir ama Galatasaray'ın başkanı benim. Yönetim kurulunda konuşulabilir ama Galatasaray tek seslidir. Remzi Bey'in sözleri, tek görüşümüzdür."
"KİMSE HADDİNİ AŞMASIN"
"Ahmet Nur Çebi ile çok kez konuştuk. Bizler bazen camiaların gazını almak için konuşuyoruz ama sorunlar büyüyor. Daha önce 'Lütfen aramızda konuşalım, halledelim' dedim. Bunu çok güzel uyguladığımız başkanlar var. Ahmet Başkan ile de konuşuyoruz. Ancak kendi kulübüne bakmalı. Dışarıdan kimse bizim camiamıza nasıl davranmamız gerektiğini söylemesin. Kimse haddini aşmasın. Nezaketimiz yanlış anlaşılmasın. Galatasaray gerekli cevapları her zaman verir."
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