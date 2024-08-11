Bülent Uygun: 6-7 tane transfer yapacağız

Trendyol Süper Lig’in ilk hafta maçında Sivasspor, sahasında Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı Beyazlı ekibin teknik direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"MAÇI İZLEYENLER KEYİF ALDI"

Mücadeleyi değerlendiren Uygun, taraftarlara teşekkür ederek, “Öncelikle taraftarlara teşekkür ediyorum. Bugün 14 bin civarında taraftarımız geldi. Yavaş yavaş artık birliğimizi artırıyoruz. Gurbetten gelen Sivaslı dostlarımıza da tekrar teşekkür ediyorum. Aldıkları kombineleri burada lise son sınıfta okuyan ya da o kombine ihtiyacı olan Kırmızı Duvar taraftar gruplarımıza hediye etmelerini onlardan bekliyorum. Maça gelince Trabzonspor'un başta Abdullah Avcı olmak üzere kadro yapısı yeni transferleriyle çok iyi bir takımdı ve bu iyi bir takıma karşı oynadığımızın da bilincindeydik. Malum bizden ayrılan 17 tane arkadaş oldu. Yerine 4 tane arkadaşımızı katmıştık. Resmen Trabzonspor sistemler ve taktikleriyle geçti. Bir nevi biz de satranç oyunu oynadık. Biz de onların hamlelerine karşı hamleler yaptık. 5-6 tane yüzde yüz gol pozisyonuna girdik. Maalesef golü atamadık. İzleyenler keyif aldı. Geçiş oyunlarından savunma prensiplerine kadar birçok güzelliği sahada görebilmişizdir. Bugün itibarıyla bir puan aldık ve lige başladık" ifadelerini kullandı.