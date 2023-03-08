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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Bülent İnal, İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Bir mağaza girişinde eşi Melis Tüysüz'ü beklerken gazeteciler tarafından görüntülenen İnal, objektiflere poz verdi.

"HAYAT MECBUREN DEVAM EDİYOR"

Ardından muhabirlerle sohbet eden Bülent İnal, "Zor bir süreçten geçiyoruz, hayat mecburen devam ediyor" demekle yetindi.

Rol aldığı dizinin çekim süreciyle birlikte kilo verdiğini söyleyen İnal, kısa süren sohbet sonrası eşinin yanına giderek, alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

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