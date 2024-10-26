KIŞ SAATİ UYGULAMASININ AMAÇLARI:

Enerji Tasarrufu: Gün ışığından daha fazla faydalanarak aydınlatma ihtiyacını azaltmak.

Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak: Günün erken saatlerinde aydınlık olmasını sağlamak.

Güvenlik: Özellikle sabahları çocukların okula giderken daha aydınlık bir ortamda bulunmalarını sağlamak.

YAZ VE KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yıl içinde güneş enerjisinden daha fazla yararlanmak amacıyla ülke içinde ortak saat çizgisini mevsime göre değiştirme düşüncesi ortaya çıkmıştır. İlk kez Almanlar tarafından denenen bu metottan istenilen başarı sağlanınca pek çok ülke tarafından yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’de yaz mevsiminde 3. saat diliminde yer alan (45° Doğu Boylamı) Iğdır’ın saati, kış mevsiminde ise 2. saat diliminde yer alan İzmit’in (30° Doğu Boylamı) yerel saati ortak saat olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle saatler yazın ileri kışın bir saat geri alınmaktadır.