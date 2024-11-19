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        Haberler Bilgi Yaşam Bugün ne günü? 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü ne zaman, nasıl ortaya çıktı?

        Bugün ne günü? 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü nasıl ortaya çıktı?

        Dünyanın farklı noktalarında bazı özel günler, bir konuya dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak adına kutlanmaktadır. Bu kapsamda 19 Kasım tarihinde kutlanan özel günler günün en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. 19 Kasım yani bugün Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım tarihinde kutlanan uluslararası bir gündür. 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü nasıl ortaya çıktığı ve konuya ilişkin tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 00:59 Güncelleme: 19.11.2024 - 00:59
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        • 1

          Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilen Dünya Erkekler Günü her yıl 19 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. Bazı özel günler çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Peki, Bugün ne günü? İşte 19 Kasım Uluslararası Erkekler Günü'ne ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          19 KASIM BUGÜN NE GÜNÜ?

          Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen uluslararası bir gündür.

        • 3

          ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

          Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

          Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından "Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir" sözleri ile desteklemiştir.

          2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

          Amerika Birleşik Devletleri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Cayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

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