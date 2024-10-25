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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı saat kaçta, ne zaman kılınacak? 25 Ekim 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakti

        Cuma namazı saatleri: 25 Ekim 2024 bugün Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazı, Müslümanların kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, toplumsal huzuru ve barışı da pekiştirir. Bu özel ibadet, inananlar için bir arınma, geçmişteki hatalardan pişmanlık duyma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Ayrıca, cuma hutbesinde verilen vaazlar, Müslümanların ahlaki ve dini değerlerini hatırlamalarına, günlük yaşamlarına dini bilinci taşımalarına yardımcı olur. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 25 Ekim 2024 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 08:29 Güncelleme: 25.10.2024 - 08:29
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        • 1

          Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal öneme sahiptir. İslam dininde haftanın en kutsal günü olarak kabul edilen cuma gününde cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, Cuma suresinde Müslümanların bu namazı toplu halde kılmaları emredilmiştir. Cuma namazı saatleri her hafta değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından belirlenir. İşte 25 Ekim 2024 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri...

        • 2

          25 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          25 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          25 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          25 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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