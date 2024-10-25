Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal öneme sahiptir. İslam dininde haftanın en kutsal günü olarak kabul edilen cuma gününde cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, Cuma suresinde Müslümanların bu namazı toplu halde kılmaları emredilmiştir. Cuma namazı saatleri her hafta değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından belirlenir. İşte 25 Ekim 2024 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri...