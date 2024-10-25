Cuma namazı saatleri: 25 Ekim 2024 bugün Cuma namazı saat kaçta?
Cuma namazı, Müslümanların kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, toplumsal huzuru ve barışı da pekiştirir. Bu özel ibadet, inananlar için bir arınma, geçmişteki hatalardan pişmanlık duyma ve Allah'a yakınlaşma vesilesidir. Ayrıca, cuma hutbesinde verilen vaazlar, Müslümanların ahlaki ve dini değerlerini hatırlamalarına, günlük yaşamlarına dini bilinci taşımalarına yardımcı olur. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 25 Ekim 2024 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri...
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Cuma namazı, Müslümanlar için büyük bir manevi ve toplumsal öneme sahiptir. İslam dininde haftanın en kutsal günü olarak kabul edilen cuma gününde cemaatle kılınması gereken bir ibadettir. Kur’an-ı Kerim’de, Cuma suresinde Müslümanların bu namazı toplu halde kılmaları emredilmiştir. Cuma namazı saatleri her hafta değişir ve güncel saatler Diyanet İşleri tarafından belirlenir. İşte 25 Ekim 2024 İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara ve il il Cuma namazı saatleri...
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25 EKİM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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25 EKİM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.
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25 EKİM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.
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25 EKİM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
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CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
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