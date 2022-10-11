Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuk oldu.
Baş, BTP'nin kurucu lideri merhum Haydar Baş'la ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:
Babamın siyasi geçmişi 1970'li yıllara dayanır. Babamın bir Atatürk çizgisi her zaman var. Çocukluğundan beri. Eve geç gelirdim, anneme bakardım, dua ederdi, kime dua edersin diye sorduğumda 'Atatürk'e, silah arkadaşlarına' derdi diye anlatır. Babamın Atatürk çizgisi hep belli çizgiydi. Babam dindar bir insandı. Trabzon Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. İslami görüntüsü mesleğinden beri süregelen bir durumdur. Mustafa İslamoğlu, Caner Taslamam, Yaşar Nuri Öztürk'ün yaptığı işleri babam daha önceden yapıyor. Babam kendisini 'dindar, Atatürkçü, laik ve çağdaş' olarak tarif ederdi. Aslında Türk kimliğinin özü bu. Türkiye'de Osmanlı'nın kuruluşu Türkler; yani Aleviler ve Bektaşilerle üstüne oluyor. Atatürk bu ülkeyi dindar, Müslümanlarla kuruyor. Atatürk'ün gerçekliği dindar bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Meclis'te de konuşmalarında bunu gözlemliyoruz. Babam bizlere 'Atatürkçü olmak dindar olmayı, dindar olmak Atatürkçü olmak zorunluluğudur' derdi. Bu ülke Atatürk'le dindarlar üzerinden kurulmuştu. Babam başımdan beri Atatürkçüydü. Siyaseti gerçekten Atatürk için yapıyoruz. Çünkü bizim borcumuz var. Bu motivasyonun, duyguyu her Türk bireyinin yaşaması gerektiğine inanan biri olarak siyaseti de bunun üzerine inşa ediyoruz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!