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Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında konuk oldu.

Baş, BTP'nin kurucu lideri merhum Haydar Baş'la ilgili yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

Babamın siyasi geçmişi 1970'li yıllara dayanır. Babamın bir Atatürk çizgisi her zaman var. Çocukluğundan beri. Eve geç gelirdim, anneme bakardım, dua ederdi, kime dua edersin diye sorduğumda 'Atatürk'e, silah arkadaşlarına' derdi diye anlatır. Babamın Atatürk çizgisi hep belli çizgiydi. Babam dindar bir insandı. Trabzon Lisesi'nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni. İslami görüntüsü mesleğinden beri süregelen bir durumdur. Mustafa İslamoğlu, Caner Taslamam, Yaşar Nuri Öztürk'ün yaptığı işleri babam daha önceden yapıyor. Babam kendisini 'dindar, Atatürkçü, laik ve çağdaş' olarak tarif ederdi. Aslında Türk kimliğinin özü bu. Türkiye'de Osmanlı'nın kuruluşu Türkler; yani Aleviler ve Bektaşilerle üstüne oluyor. Atatürk bu ülkeyi dindar, Müslümanlarla kuruyor. Atatürk'ün gerçekliği dindar bir kimlik olarak karşımıza çıkıyor. Meclis'te de konuşmalarında bunu gözlemliyoruz. Babam bizlere 'Atatürkçü olmak dindar olmayı, dindar olmak Atatürkçü olmak zorunluluğudur' derdi. Bu ülke Atatürk'le dindarlar üzerinden kurulmuştu. Babam başımdan beri Atatürkçüydü. Siyaseti gerçekten Atatürk için yapıyoruz. Çünkü bizim borcumuz var. Bu motivasyonun, duyguyu her Türk bireyinin yaşaması gerektiğine inanan biri olarak siyaseti de bunun üzerine inşa ediyoruz.