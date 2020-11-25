İngiliz üreticilerden Brexit uyarısı!

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış sürecinin (Brexit) uzaması ve belirsiz bir hal alması, ülkenin otomotiv endüstrisini endişeye sürüklüyor. İngiliz otomotiv sanayisinin son yaptığı açıklamaya göre, anlaşmasız Brexit sektöre bir hayli ağır bir fatura çıkaracak.

Yapılan açıklamada, Brexit sürecinin Avrupa Birliği ve İngiltere anlaşmadan sonuçlanması halinde, İngiliz otomotiv kuruluşlarının 2025 yılına kadar 74 milyar dolarlık (55.4 milyar pound) kayıp yaşayacağı vurgulandı.

Motorlu Taşıt Üreticileri ve Satıcıları Topluluğu (SMMT),anlaşmasız Brexit'in İngiltere'nin otomotiv üretimini önümüzdeki 5 yıl içinde 2 milyon adet azaltacağı uyarısında bulundu.

SMMT, konuya ilişkin açıklamasında, "Anlaşmanın bir an önce yapılması ve detaylarının açıklanması, şirketler ve çalışanlar için sürecin en az hasarla tamamlanmasını sağlar" denildi.B

İngiliz ve Avrupalı liderlerin, karşılıklı ticaretin Brexit sürecinden etkilenmemesi adına bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştığı ve söz konusu anlaşmanın 2021 başına yetiştirilmesinin planlandığı belirtiliyor.

ARAÇ BAŞINA PARA ÖDEYECEKLER

Bu anlaşmanın gerçekleşmemesi halinde, otomobil üreticileri İngiltere'ye ithal edilen ve ülkeden ihraç edilen parçalar ile araçlar için Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarifelerini ödemek durumunda kalacak.

Söz konusu tarifelerin İngiltere'de üretilen elektrikli araçlar için araç başına 2 bin 700 poundluk ek maliyet çıkarabileceği belirtiliyor. Bu tutarın, ülkeye Avrupa'dan ithal edilen elektrikli araçlar için ise 3 bin 700 dolar olacağı bilgisi paylaşıldı.

Önceki hafta, İngiltere'de 2030'dan itibaren dizel ve benzinli araç satılmasının yasaklanması ise, İngiliz otomotiv sektörü için Brexit'teki anlaşmanın önemini artırıyor.