Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 47,50 dolardan işlem görüyor.
Dün 48,07 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 47,88 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 azalışla 47,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 44,97 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün gerçekleştirdiği toplantıda, 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak üretim kesintisine ilişkin uzlaşı sağlanamamasının piyasalarda oluşturduğu belirsizlik fiyatlarda düşüşe neden oldu.
Dün, OPEC üyesi 13 ülkenin petrol ve enerji bakanlarının küresel petrol piyasasının durumunu ve gelecek yıla ilişkin üretim kesintisini görüşmek üzere video konferans yöntemiyle bir araya geldiği toplantı sonrasında, görüşmelerin ertelendiği ve üye ülkelerin toplantının devamı için bugün yeniden bir araya geleceği bildirildi.
Söz konusu toplantıda, mevcut üretim kesinti seviyesinin korunmasına dair grup üyeleri arasında uzlaşının sağlanamadığına ilişkin bilgiler, bugünkü toplantıda da uzlaşı sağlanamayabileceği endişelerini artırdı.
Bugün gerçekleştirilmesi planlanan OPEC üyesi 13 ülke ve OPEC dışı 10 petrol üreticisi ülkeden oluşan OPEC+ grubunun bir araya gelerek üretim kesintisinde nihai karara varacağı bakanlar toplantısının ise perşembe gününe ertelendiği ifade edildi.
Şu anda günlük 7,7 milyon varil üretim kesintisi yapan 23 üyeli OPEC+ grubu içerisinde mevcut kesintinin birkaç ay daha uzatılmasına ilişkin görüş hakim olsa da üretim miktarının artırılmasını isteyen bazı üye ülkeler nedeniyle henüz bir karara varılamadı.
Brent petrolde teknik olarak 47,85 ile 47,67 dolar aralığının direnç, 47,49 ile 47,31 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!