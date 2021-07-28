İngiltere-ABD seyahat koridoru

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Johnson, aşıları tam olan ABD vatandaşlarının Covid-19 pandemisi dönemi öncesi olduğu gibi İngiltere'ye gelmesini istediğini vurguladı.

Ülkedeki önde gelen hava yolu şirketleri ve seyahat patronları, Covid-19 gölgesindeki turizmde, İngiltere’nin Avrupa Birliğine kıyasla ülkeye turist çekme konusunda geride kaldığı için eleştirirken ve açılma çağrılarını yinelerken Boris Johnson, kısa zamanda bunu değiştirecek adımlar atmaya hazırlanıyor.

İsmini açıklamayan bir hükûmet kaynağı, AB ve ABD gezginlerinin tecrit koşulu olmadan İngiltere’ye seyahat edebileceğini sağlayan prosedürlerin önümüzdeki hafta itibarıyla yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

Yeni prosedür kapsamında, tam aşılı yolcuların karantinadan muaf tutulması ancak biri yola çıkmadan önce biri yola çıkmadan sonra olmak üzere iki koronavirüs testi yaptırması gerekeceği öngörülüyor.

Reuters ülkedeki sağlık kararlarının İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda olmak üzere kendi giriş kısıtlamalarını belirleme yetkisinin olduğunu aktardı.

16 aylık kısıtlamalarının ardından, İngiltere’nin gevşeme kararı seyahat endüstrisindeki hasarı canlandırmak isterken geldi. Kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik adımlar ise ülkede tartışma yarattı.