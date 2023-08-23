Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı seçildi

Bu alanlar, köpek balığı ve vatozların üreme, beslenme ve göç alanları gibi hayati aktivitelerini destekleyen bölgeleri içerir. ISRAs, bu türlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak belirlenir ve IUCN Köpek Balığı Uzman Grubu (Shark Specialist Group) gibi uzman gruplar tarafından yönetilir. Bu alanların korunması, deniz ekosistemlerinin dengesini ve bütünlüğünü sürdürmek açısından önemlidir" denildi.