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        Haberler Yaşam Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı seçildi

        Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı seçildi

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce (IUCN), Gökova Körfezi içinde kalan dünyaca ünlü Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRAs) seçildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 09:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 09:31
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        • 1

          Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde, Akdeniz Koruma Derneği'nce Marmaris'in Çamlı Mahallesi'ndeki Boncuk Koyu'na üremek için gelen kum köpek balıkları, 2'si su altı, 1'i su üzerinde kurulan kamera sistemleri ile 7 gün 24 saat izleniyor.

        • 2

          DHA'nın haberine göre kameralar sayesinde, Muğla'nın turkuaz renginde denizi ile dünyaca ünlü Gökova Körfezi ve Boncuk Koyu'na gelen Latince adı 'Carcharhinus pulmbeus' olan koruma altındaki kum köpek balıklarının davranışları, dağılımı ve görülme sıklıkları takip ediliyor.

        • 3

          Güneş enerjisi ile tam zamanlı kamera sistemi, çeşitli operatörler aracılığıyla uzaktan izlenebiliyor. Kamera sistemleri ile iklim değişikliği, su sıcaklığına göre köpek balıklarının davranışları da kameralar sayesinde izleniyor. Ayrıca kameralar, kum köpek balıklarını avlamak isteyenlere karşı da koruyucu tedbir niteliği taşıyor.

        • 4

          "DENİZ EKOSİSTEMLERİNİN DENGESİ İÇİN ÖNEMLİ"

          Akdeniz Koruma Derneği'nin kum köpek balıklarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında sunduğu öneriyle Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nce Boncuk Koyu, Önemli Köpek Balığı Alanı (ISRAs) seçildi. Akdeniz Koruma Derneği'nden yapılan açıklamada, "ISRAs terimi, köpek balığı ve vatoz türlerinin korunması ve yönetimi için öncelikli olarak belirlenmiş önemli deniz alanlarını ifade eder.

        • 5

          Bu alanlar, köpek balığı ve vatozların üreme, beslenme ve göç alanları gibi hayati aktivitelerini destekleyen bölgeleri içerir. ISRAs, bu türlerin korunması ve sürdürülebilir yönetimi amacıyla bilimsel verilere dayalı olarak belirlenir ve IUCN Köpek Balığı Uzman Grubu (Shark Specialist Group) gibi uzman gruplar tarafından yönetilir. Bu alanların korunması, deniz ekosistemlerinin dengesini ve bütünlüğünü sürdürmek açısından önemlidir" denildi.

        • 6
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