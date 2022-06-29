Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesinde transfer çalışması kapsamında Spor Toto 2. Lig takımlarından Somaspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Onur Ulaş ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Kariyerinde 105 karşılaşmada forma giyen Ulaş'ın, daha önce Niğde Anadolu FK, Ayvalıkgücü Belediyespor ve Ödemişspor takımlarında da oynadığı belirtildi.