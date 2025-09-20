Bolu'da otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 4 ağır yaralı

Bolu'da D-100 karayolu İstanbul istikametinde Furkan A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aşağısoku mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan minibüse çarparak savruldu. AA'nın haberine göre; otomobil, yol kenarındaki 2 TIR'a çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Erdinç K, Yasin Ç. ve Emrecen C. ağır yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.