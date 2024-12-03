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        Haberler Gündem Güncel Bodrum mandalinası bahçede 10, pazarda 50 lira | Son dakika haberleri

        Bodrum'un coğrafi işaretli mandalinası bahçede 10, pazarda 50 liraya satılıyor

        Muğla'nın dünyaca ünlü ilçesi Bodrum'da, coğrafi işaretli Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Geçen yıla göre rekoltede düşüş yaşandığına dikkati çeken Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü Erman Aras, "Bodrum mandalinası bahçede, bu yıl toptan kilosu 10 liradan satılıyor. Bu ürünü pazarda ya da İstanbul'da bir marketten almaya kalktığınızda fiyatı 50 liraya kadar çıkabiliyor" dedi. Bodrum Belediyesi ise, üreticiden 50 ton Bodrum mandalinası alımı yapacağını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 03.12.2024 - 12:18
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        Bodrum mandalinası bahçede 10, pazarda 50 lira
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        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da kentin coğrafi işaretli ürünü olan Bodrum mandalinasının hasadı başladı. Başta Bitez ve Ortakent mahallelerinde olmak üzere mandalinalar üreticiler tarafından bahçelerden toplanmaya başlandı.

        Aroması ve kokusuyla katma değer özelliğe sahip Bodrum mandalinası başta reçel, gazoz, lokum ve kolonyada olmak üzere birçok üründe kullanılıyor. Rekolte 2022 yılında 3 bin 500 ton olurken; geçen yıl 3 bin ton olan rekolte, bu yıl 3 bin tonun altına geriledi.

        BODRUM BELEDİYESİ 50 TON ALACAK

        Bodrum Belediyesi, üreticiden 50 ton Bodrum mandalinası alımı yapacağını belirtti. Üreticileri destekleme amaçlı yapıldığı belirtilen alımda mandalinanın 20 tonunun gelecek haftalarda yapılması planlanan festivalde, 20 tonunun kent meydanlarında, 10 tonunun ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

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        "MANDALİNA BAHÇELERİ YERİNE SİTE VE OTEL YAPILIYOR"

        Rekoltedeki düşüşe dikkat çeken Bodrum Mandalin Hareketi öncüsü ve Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu Kolaylaştırıcısı Erman Aras, "Bodrum mandalinası zamanı bu yıl biraz erken geldi. Normalde Aralık ayının 15'i gibi çıkan coğrafi işaretli Bodrum mandalinası aralık başında çıkmaya başladı. Bu sene rekolte bölgesel olarak farklılık gösteriyor. Ortakent ve Bitez'de gayet iyi. Rekolte olarak 3 bin tonun altına düşmüştük. Her geçen gün daha da eriyor. Bu yıl rekolte bu rakamın çok altına düşmeye başladı. Mandalina bahçeleri sökülüp, yerine site ve otel yapılıyor" dedi.

        "ARITMA SUYUNU BAHÇELERİMEZİ KAZANDIRMAMIZ GEREKİYOR"

        Bodrum'daki su probleminin bahçelere de ciddi şekilde yansıdığına dikkat çeken Aras, "Bodrum gittikçe turistik olmaya başladı ve çok fazla nüfus geliyor. Arıtmalardaki sular denize veriliyor ve denizlerimizi kirletiyoruz. Tarımla uğraşanlar olarak bu suların doğru bir şekilde arıtılıp, bahçelere verilmesini öneriyoruz. Böylelikle bahçelerin suyla ilgili hiçbir sıkıntısı olmaz. Bu suyu bir an evvel arıtıp, bahçelere geri kazandırmamız gerekiyor" diye konuştu.

        "ÇOK CİDDİ PAZARI OLAN BİR ÜRÜNDÜR"

        Erman Aras, "Bodrum yerli mandalinası kokulu, lezzeti nefis, çok ciddi pazarı olan bir üründür. Maalesef bahçede o rakamları bulamıyoruz. Rekolte olarak 3 bin tonun altına düşmüştük. Bu yıl bu rakamın çok daha altına düşmeye başladık. Bodrum mandalinası bahçede, bu yıl toptan kilosu 10 liradan satılıyor. Bu ürünü pazarda ya da İstanbul'da bir marketten almaya kalktığınızda fiyatı 50 liraya kadar çıkabiliyor" şeklinde konuştu.

        "HER MANDALİNA BODRUM MANDALİNASI DEĞİL"

        Yol kenarlarında satılan her mandalinanın Bodrum mandalinası olmadığına dikkati çeken Aras, şunları söyledi:

        "Muğla'nın farklı yerlerinden Bodrum'a gelen mandalinalar, Bodrum mandalinası diye satılıyor. Bodrum'un adını kullanarak yapılan bu satış, bizleri olumsuz etkiliyor. Mandalinanın kilosunun bu sene toptan 10 lira kalmasının en büyük sebeplerinden biri bu. Bir bahçenin önünden mandalina alırken, şüpheyle bakmaya başladık."

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        #yerel haberler
        #bodrum mandalinası
        #muğla haberleri
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