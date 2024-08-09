Bodrum FK yeni sezon formalarını tanıttı

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Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Bodrum Futbol Kulübü, 4 yeni sezon formasını Bodrum’un simge noktalarında çektiği kliple tanıttı. Formalar taraftarlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu kapsamda, yeşil-beyazlı ekip ‘Cumhuriyet, Deniz, Doğa ve Sur’ temalı formalarının tanıtımını yaptı.

REKLAM Yeni sezon formalarının tanıtımı Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, tarihi beyaz Bodrum evleri ve mavinin sembolü Bodrum Guleti’nde yapıldı.

Tanıtım klibinde futbolcular Celal Dumanlı, Christophe Herelle, Fredy Ribeiro ve Pedro Brazao yeni sezon formalarını giyerek simge noktalarda yer aldı.