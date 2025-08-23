Bodrum FK: 3 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK, evinde Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. Fredy (p), Arlind Ajeti ile Taulant Seferi'nin golleriyle 1-0'den geri dönen Bodrum FK, puanını 5'e yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 4 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi oldu.
Bodrum FK'ya 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 26'da penaltıdan Fred, 60'da Arlind Ajeti ve 64. dakikada Taulant Seferi attı. Konuk ekibin tek golünü ise 12. dakikada Burak Çoban kaydetti.
Bu sonucun ardından Bodrum FK puanını 5'e yükseltirken, Sakaryaspor ise 4 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Serik Belediyespor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Boluspor'u ağırlayacak.