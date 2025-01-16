Bluesky'dan önce Twitter'a şimdi Instagram'a rakip

Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey tarafından 2019 yılında başlatılan bu proje, merkezi olmayan bir sosyal ağ olarak tasarlandı ve kullanıcıların verilerini ve gizliliğini daha iyi kontrol altında tutmayı hedefleyen bir uygulama olarak dikkat dikkat çeken Bluesky ilk olarak X'e (Twitter) rakip geliştirdiği uygulama ile adından söz ettirmişti.

Şimdi ise hedefi Meta'nın sosyal medya uygulama ekosisteminden daha açık bir alternatife geçmek isteyenleri kendisine çekmek.

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Bağımsız bir geliştirici tarafından, Bluesky için Flashes adlı bir fotoğraf paylaşım uygulaması geliştiriyor. Bu, yakında piyasaya çıkacak olan uygulama, Bluesky'yi destekleyen aynı teknoloji olan AT Protokolü ile çalışıyor ve geliştiricinin önceki Bluesky istemcisi olan Skeets'in kodlarını kullanarak inşa edildi.

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Son yıllarda, merkeziyetsiz ve açık kaynak sosyal medya platformlarına olan tüketici talebi artıyor. Mastodon ve Bluesky bu alandaki önemli oyuncular olup, kullanıcılarına Meta gibi platformların tekelleşmiş yapısından bir kaçış sunuyor. Aynı AT Protokolü üzerinde inşa edilen Flashes'in gelişi, bu trendin daha da ivme kazanmasına katkı sağlayacak.

FLASHES'İN ARKASINDAKİ GELİŞTİRİCİ

Flashes, Berlin merkezli geliştirici Sebastian Vogelsang'ın eseri olup, daha önce Skeets adlı uygulamasıyla dikkat çekmişti. Vogelsang'ın, şu anda 27,5 milyon kullanıcıyı aşan Bluesky sosyal ağı için uygulamalar yaratma konusundaki ilk girişimi, bu yeni projeye de ilham verdi. Bluesky, kendi resmi mobil istemcisini sunarken, Skeets iPad kullanıcılarına odaklanarak ve görme engelli ve düşük görüş kullanıcıları için özel erişilebilirlik özellikleri sunarak kendine bir niş oluşturdu.

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Vogelsang, aynı kod tabanını kullanarak fotoğraf odaklı bir uygulama yaratma potansiyelini fark etti. Skeets'i, görsel içeriğe ilgi duyan kullanıcılar için yeniden yapılandırdı ve Meta'nın Instagram'ı gibi mevcut fotoğraf paylaşım platformlarından ilham aldı.

TechCrunch'a verdiği bir röportajda Vogelsang, "Bir ana sosyal grafiğe sahip olma fikrini ve ardından farklı uygulamaların bu grafikten ne göstermek istediklerini seçmeleri fikrini düşündüm," dedi. Bu vizyon, birleşik bir sosyal ağ içinde çeşitli kullanıcı deneyimlerine olanak tanıyor.

FOTOĞRAF VE VİDEO PAYLAŞIMI

Lansman sırasında Flashes, dört adede kadar fotoğraf ve bir dakikaya kadar video paylaşımını destekleyecek, tıpkı Bluesky'de olduğu gibi. Flashes'te yapılan gönderiler Bluesky'de de görünecek ve yorumlar her iki platformda da senkronize olacak. Ayrıca Flashes, Bluesky'nin doğrudan mesajlaşma özelliğini de destekleyecek.

Farklılaşmak için Flashes, Bluesky'nin zaman akışını fotoğraf ve video gönderilerini vurgulayacak şekilde filtreler. Vogelsang, Flashes gönderilerine meta veri eklemeyi de planlıyor, bu sayede Bluesky kullanıcıları, eğer bir sorun olursa, ana uygulamadaki fotoğraf gönderilerini yönetme seçeneklerine sahip olacaklar. REKLAM "INSTAGRAM ÖZELLİKLERİNİ KOPYALAMAYACAK" Flashes, kendilerini geleneksel "Twitter insanı" olarak görmeyen yeni kullanıcıları çekmeyi hedefliyor. Vogelsang, Flashes'in bir Instagram klonu olmadığını ve tüm Instagram özelliklerini kopyalamayacağını vurguluyor. Ancak, Bluesky'nin merkeziyetsiz ethosuna uygun taze bir alternatif sunuyor. Skeets'in mevcut kullanıcı tabanını kullanarak Flashes'in başlangıcı için umut vaat eden bir zemin sağlanmış durumda. Skeets şimdiye kadar 30.500'den fazla kez indirildi ve bu hazır kullanıcı kitlesi, Flashes'in erken benimsenmesi ve başarısı için kritik olabilir. Flashes, açık kaynak sosyal medya platformlarının evriminde önemli bir adımı temsil ediyor. Bluesky'nin merkeziyetsiz çerçevesini korurken kullanıcıların görsel içerik tercihlerini karşılayarak, Flashes bağımsız geliştirmenin birleşik bir sosyal ekosistem içindeki potansiyelini örnekliyor.