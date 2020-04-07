Bisküvili Prenses tacı nasıl yapılır? Bu tarifi yapmak göründüğünden biraz zor olsa da özel konuklarınız geldiğinde bu değişik lezzetin tarifini almak için size yalvaracaktır. Sizde hem yerken hem övgü toplarken gayet mutlu olacaksınız.

Bisküvili Prenses Tacı Malzemeler:

• 1 kg süt

• 10 yemek kaşığı irmik

• 12 yemek kaşığı şeker

Ara Kısım İçin;

• 1 paket burçak bisküvi

Vişne Peltesi İçin;

• 4 küçük su bardağı vişne suyu

• 4 yemek kaşığı mısır nişasta

• 6 yemek kaşığı toz şeker

Bisküvili Prenses Tacı Yapılışı:

• Öncelikle pelte yapımına başlayalım. Vişne suyu, toz şeker ve nişasta ocakta pişirilip soğuması için bir kenara alınır.

• Prenses tacı kalıbınız ıslatıp soğumuş olan pelteyi üzerine dökün.

• Bisküvileri ufak parçalar haline getirip pelte üzerine yayın.

• Ayrı bir tencere içerisinde toz şeker, süt ve irmiği sürekli karıştırarak pişirelim.

• İrmik karışımı sıcakken pelteli kabın içerisine dökülür.

• Kalıbın kapağını kapatıp 4 saat soğuması için buzdolabında bekletin.

• Pastayı dolaptan çıkarıp ters bir şekilde çevrilerek kalıptan çıkarılır.

• Dilimlenerek servis edilmeye hazır hale getirilir.