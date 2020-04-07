Biscotti nasıl tarifi, nasıl yapılır?

Biscotti nasıl yapılır? Biscottinin en önemli özelliği çifte fırınlama yapılması. Kahve bisküvisi olarak anılan İtalyan kurabiyesi ilk olarak ekmek gibi bir hal alması için fırına atılıyor dilimlendikten sonra kıtır bir görüntü alması için ikiciye fırına veriliyor. Tarifinde kuru meyve parçalarına da yer vermektedir.
Biscotti Malzemeler:
- 3 adet orta boy yumurta
- 3/4 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 su bardağı badem (irice kıyılmış, kabuksuz)
- 1/2 su bardağı kurutulmuş karışık meyve parçaları
- 3 su bardağı un
- 1,5 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1 adet rendelenmiş orta boy portakal kabuğu
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1/4 su bardağı toz şeker
Biscotti Yapılışı:
- Hamura başlamadan önce fırını 170 dereceye ayarlayalım.
- Kabartma tozu, un ve tuzu bir kap içerisinde karıştıralım.
- Oda sıcaklığında olan tereyağı ve toz şekeri ayrı bir kapta mikser yardımıyla krema gibi olana kadar karıştıralım.
- Toz şekerli karışıma yumurtaları birer tane birer tane kırıp karıştıralım. Rendelemiş olduğunuz portakal kabuğunu karışıma atalım. Vanilya kullanacaksanız bu sırada onu da içerisine atalım.
- Unlu hazırladığınız karışımı tahta kaşık yardımıyla diğer karışıma ekleyelim. Kıvam alana karıştırmaya devam edelim.
- Kurutulmuş meyveleri ve badem kırıklarını karışıma ekleyelim. Karıştırmaya devam edelim.
- Kıvam alan hamurunuzu düz bir zemin üzerinde hafif unlayarak iki rulo elde edelim.
- Rulo haline getirdiğimiz karışımı yağlı kâğıt serili fırın tepsimize koyalım.
- Üzerine toz şeker ve çırpılmış yumurta sarısını sürün. Önceden ısıttığınız 170 derecelik fırında 30 dakika pişirelim.
- Fırından alıp oda sıcaklığında bekletelim. Ilık kıvama gelince keskin bir bıçakla dilimlere ayıralım.
- Dilimlediğiniz Biscottileri boş fırın ızgarasının üzerine dizelim.
- 150 derecelik fırında 20 dakika pişirerek kurumasını sağlayalım.
- Kapağı kapalı bir kavanoz içerisinde uzun süre saklayarak sevdiklerinizle paylaşın. Afiyet Olsun.
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