Bir ülkede daha koronavirüs ölümleri açıklandı - HABERLER

AA

Çad Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ana kadar 52 Kovid-19 vakasının görüldüğü ülkede, 19 kişinin de tedavi görerek iyileştiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Bakanlık, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk ölümlerin kaydedildiğini açıkladı.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) son verilerine göre, kıtada şu ana kadar 33 bin 566 Kovid-19 vakası görülürken, 1469 kişi hayatını kaybetti. CDC, 10 bin 152 kişinin de iyileştiğini rapor etti.

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