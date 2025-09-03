5 Eylül Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?
BİM 5 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 5 Eylül Cuma aktüel ürünler kataloğu ile fiyat listesi...
Giriş: 03.09.2025 - 20:33 Güncelleme: 03.09.2025 - 20:33
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta ay başına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde paylaştık. İşte 5 Eylül Cuma BİM aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
