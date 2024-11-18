BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu alışverişseverler tarafından inceleniyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri merak ediliyor. Kataloğa göre bu hafta markete; çekme karavandan espresso makinesine, koltuk yıkama makinesiden beyaz eşyaya, elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün geliyor. İşte, BİM 19-20-22 Kasım aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...