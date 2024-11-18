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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu: Bu hafta BİM’e hangi ürünler geliyor? Halı koltuk yıkama makinesinden beyaz eşyaya... BİM indirimli ürünler listesi

        BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu yayınlandı! Bu hafta BİM'de hangi ürünler var?

        BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu yayınlandı. Böylece zincir marketin Salı, Çarşamba ve Cuma günleri satışa çıkaracağı indirimli ürünler belli oldu. Aktüel kataloğuna göre bu hafta farklı kategorilerden onlarca ürün raflarda alıcısını bekliyor olacak. Çekme karavan, espresso makinesi, beyaz eşya, halı koltuk temizleme makinesi, şarjlı süpürge, dikey ısıtıcı, air fryer, buhar kazanlı ütü en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. İşte, BİM 6-8 Kasım 2024 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 18.11.2024 - 15:10
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        • 1

          BİM 19-20-22 Kasım 2024 aktüel kataloğu alışverişseverler tarafından inceleniyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri aktüel ürün satışı yapan zincir markette bu haftanın indirimli ürünleri merak ediliyor. Kataloğa göre bu hafta markete; çekme karavandan espresso makinesine, koltuk yıkama makinesiden beyaz eşyaya, elektronik ürünlerden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün geliyor. İşte, BİM 19-20-22 Kasım aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi...

        • 2

          BİM AKTÜEL 19 KASIM 2024 KATALOĞU

          Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

          Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 239 TL

          Eker Probiyotik Yoğurt 900 g 44,50 TL

          Sek Süzme Yoğurt 400 g 39,50 TL

          Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g 189 TL

          Aknaz Lor Peyniri 1000 g 49,50 TL

          Dost %1,2 Yağlı Ayran 2 L 44,50 TL

          Yamak Patatesli Gül Böreği 1000 g 87,50 TL

          Feast İnce Çıtır Patates 1 kg 89 TL

          Beşler Dana Kangal Sucuk 500 g 185 TL

          Akşeker Doğranmış Donuk Kuzu Kokoreç 250 g 89 TL

          Ettat Et Donuk Dana Kıyma 1000 g 349 TL

        • 3

          Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

          Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

          Sleepy Bebek Bezi 229 TL

          Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

          Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

          Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

          Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

          L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL

          Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL

          L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL

          BB Mini Set 109 TL

          Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 20 KASIM 2024 KATALOĞU

          Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

          Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

          Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

          Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL

          Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

        • 5

          4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

        • 6

          BİM AKTÜEL 22 KASIM 2024 KATALOĞU

          Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

          Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

          Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

          Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

          Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

          Saç Şekillendirici 299 TL

          El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

          Ayak Bakım Seti 249 TL

          Manikür Pedikür Seti 199 TL

          Tırnak Kurutucu 125 TL

          Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

          Led Işıklı Cımbız 79 TL

        • 7

          Heifer Saç Şekillendirme ve Kurutma Makinesi 2.999 TL

          Philips Tıraş Makinesi One Blade 799 TL

          Boyun Masaj Cihazı 379 TL

          Göz Bölgesi Masaj Cihazı 699 TL

          Postür Düzeltme Cihazı 279 TL

          EMS Titreşimli Yüz Masaj Aleti 799 TL

          Kirpik Maşası 139 TL

        • 8

          Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

          Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL

          Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

          Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

          Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

          Dikey Isıtıcı 1.795 TL

          Fanlı Isıtıcı 599 TL

          Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL

        • 9

          Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL

          Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

          Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

          Süpürge FC9330/07 5.495 TL

          Doğrayıcı 1.449 TL

          Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

          Su Isıtıcı 999 TL

        • 10

          Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

          Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL

          Sürgülü Süzgeç 49 TL

          Hazneli Rende 139 TL

          Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

          Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

          Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

          Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

          Metal Kare Tepsi 59 TL

          Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

          Petek Kurutmalık 109 TL

        • 11

          Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL

          Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL

          Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL

          Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL

          Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL

          Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

          Alinda Saklama Kabı ~345 cc 29 TL

          Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL

          Kahve Seti 12 Parça ~91 cc 219 TL

          Odin Kahve Yanı Su Bardağı ~104 cc 79 TL

        • 12

          Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL

          Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL

          Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL

          Pijama Takımı Kadın 199 TL

          Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL

          Anne Bebek Çantası 59 TL

          PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL

          Polar Balaklava 69 TL

          Polar Boyunluklu Bere 59 TL

          Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL

          Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL

          Şal ~73x175 cm 149 TL

        • 13

          Öğretmen Bebek 429 TL

          Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

          76 Parça Blok Oyuncak 279 TL

          54 Parça Kule Oyunu 119 TL

          Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL

          Renkli Oyuncak Piyano 179 TL

          Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL

          3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

          Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL

          Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL

          Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL

          Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL

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