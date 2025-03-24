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        Haberler Dünyadan Billboard 21. yüzyılın en İyi 100 kadın sanatçısını seçti - magazin haberleri

        Billboard 21. yüzyılın en İyi 100 kadın sanatçısını seçti

        Billboard'un hazırladığı '21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısı' listesinde zirvenin sahibi, Taylor Swift oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:47
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        En İyi 100 kadın sanatçı açıklandı
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        En prestijli müzik dergilerinden biri olan Billboard, '21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısı' listesi hazırladı. Kadın sanatçılar, 21'inci yüzyılın ilk çeyreğinde Billboard listelerinde sürekli olarak çığır açan rekorlar kırdı. Billboard 200 albüm listesinde ve Billboard Hot 100 şarkı listesindeki hakimiyetleri, Billboard tarafından derlenen '21. Yüzyılın En İyi 100 Kadın Sanatçısı' listesindeki yerlerini sağlamlaştırdı.

        Taylor Swift - Beyonce

        Sıralamalar, 1 Ocak 2000'den 28 Aralık 2024'e kadar Billboard 200 ve Hot 100 listelerindeki performanslara dayanarak belirlendi. Rekor kıran albümlerden tarihi liste başarılarına kadar, kadın müzisyenler sektöre şekil verdi ve son 25 yıla damga vurdu.

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        Katy Perry

        Sıralamanın başında, Billboard listelerinde büyük bir etkiye sahip olan Taylor Swift var. Mayıs 2024'te Hot 100'de ilk 14 sıranın tamamını işgal ederek tarihe geçen Swift, 'The Tortured Poets Department' albümünün Billboard 200'e bir numaradan giriş yapmasıyla tahtını sağlamlaştırdı. Swift ayrıca Billboard 200 listesinde 14 albümle bir numaraya yerleşti ve liste tarihinde bir solist tarafından en çok albüme sahip olan kadın sanatçı oldu.

        Mariah Carey

        Listenin ilk 10 sırası şöyle:

        1. Taylor Swift

        2. Rihanna

        3. Beyonce

        4. Adele

        5. Katy Perry

        6. Lady Gaga

        7. P!nk

        8. Ariana Grande

        9. Miley Cyrus

        10. Alicia Keys

        Madonna

        Listenin diğer dikkat çeken isimleri arasında; 12'inci sırada Mariah Carey, 16'ncı sırada Billie Eilish, 14'üncü sırada Britney Spears, 22'nci sırada Jennifer Lopez, 30'uncu sırada Selena Gomez, 50'nci sırada Sabrina Carpenter, 36'ncı sırada Madonna ve 45'inci sırada Shakira yer alıyor.

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        #billboard
        #Taylor Swift
        #Rihanna

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