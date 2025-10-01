Habertürk
        Beyaz Saray: Hamas'ın planı kabul etmesini umuyoruz

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Başkan Donald Trump'ın Gazze planı konusunda Hamas'a 3-4 gün süre verdiğini hatırlatarak, "Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 22:28 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:28
        Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'li sözcü, Başkan Trump'ın Hamas'a Gazze planı konusunda 3-4 gün verdiğini ve bu durumun halen geçerli olduğunu belirterek, sürece ilişkin devam eden ciddi görüşmeler olması sebebiyle ilave bir şey söylemeyeceğini kaydetti.

        Bir soru üzerine Leavitt, Trump'ın öncülüğünde hazırlanan Gazze'de ateşkes planının tüm dünyada kabul gördüğünü ve planın bölgeye barış getireceğini savundu.

        "HAMAS'IN DA PLANI KABUL ETMESİNİ UMUYORUZ"

        Beyaz Saray Sözcüsü, "Bu barış planı sadece İsrail tarafından kabul edilmedi, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki Müslüman ve Arap ülkeleri tarafından ve aynı zamanda Avrupa liderleri tarafından alkışlandı. Bu planı, dünyadaki hemen hemen herkes destekliyor." diye konuştu.

        Leavitt, "Bu planla gurur duyuyoruz ve Hamas'ın da planı kabul etmesini umuyoruz çünkü bu plan Orta Doğu'nun daha barışçıl ve müreffeh bir bölge haline gelmesini sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

        Ayrıca sözcü Leavitt, Gazze planının hazırlanmasında, ABD Başkanı'nın yanı sıra aralarında Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner gibi isimlerin de olduğu ulusal güvenlik ekibinin çok mesai harcadığını anlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

