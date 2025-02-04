Beşiktaş'ta teknik heyete United'dan takviye!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, teknik heyetine eski takımı Manchester United'dan takviye yapmaya hazırlanıyor.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United'da performans analisti olarak görev yapan Tom Green, Beşiktaş'a katılacak.

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Green'in Beşiktaş'a da benzer bir rolle katılacağı ancak görevinin daha üst düzey olduğu belirtildi.

2017 yılından bu yana Manchester United'da çalışan Green, İngiliz ekibinde Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte de görev yapmıştı.

33 yaşındaki Green, daha önce; Stoke City, Burton Albion ve Derby gibi takımlarda çalıştı.