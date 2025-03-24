Beşiktaş'ta ilginç tablo: Güler misin, ağlar mısın!

Bu sezon şampiyonluk hedefinin erkenden uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler milli aranın ardından oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürürken hedef Fenerbahçe'ye karşı olduğu gibi iç sahada Galatasaray'a karşı da derbi galibiyeti elde etmek.

Beşiktaş zorlu derbi öncesinde bu sezon kritik maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.

İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.

Galatasaray 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.

İlk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlarda lider durumda bulunsa da bu başarıyı diğer karşılaşmalarda gösteremiyor.

Beşiktaş, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alırken Samsunspor ile ise evinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'u deplasmanda, Fenerbahçe'yi evinde, Eyüpspor'u ise hem içeride hem de dışarıda yendi. Beşiktaş bunun yanı sıra Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalıp evinde kazanan taraf oldu.

Kritik maçlarda sahaya ağırlığını koyan Beşiktaş, diğerlerinde ise taraftarlarına saç baş yoldurdu. Oynanan 20 maçta 29 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, eksi puandaki Adana Demirspor'a mağlup olarak rakibinin ilk galibiyetini almasına engel olamamış, son olarak da 9 kişilik Konyaspor'a mağlup olmuştu.