Beşiktaş'ta ilginç tablo: Güler misin, ağlar mısın!
Beşiktaş, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlardaki puan durumunda lider olsa da diğer karşılaşmalarda saç baş yoldurdu. Siyah-beyazlılar, 29 puanlık kayıp yaşarken eksi puandaki Adana Demirspor'a ve 9 kişi kalan Konyaspor'a mağlup oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Lyon'u deplasmanda devirirken Athletic Bilbao'yu ise evinde 4-1 mağlup etti. Ancak puansız Maccabi'ye yenilerek tur biletini yaktı.
Bu sezon şampiyonluk hedefinin erkenden uzağında kalan Beşiktaş'ta gözler milli aranın ardından oynanacak Galatasaray derbisine çevrildi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını sürdürürken hedef Fenerbahçe'ye karşı olduğu gibi iç sahada Galatasaray'a karşı da derbi galibiyeti elde etmek.
Beşiktaş zorlu derbi öncesinde bu sezon kritik maçlarda aldığı sonuçlarla dikkat çekiyor.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'deki ilk 5 takımın arasında oynadığı maçlarda lider durumda bulunsa da bu başarıyı diğer karşılaşmalarda gösteremiyor.
İlk 5 sıradaki takımların kendi arasındaki puan durumunda Beşiktaş, 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile 13 puan topladı.
Galatasaray 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla 2. sırada yer alırken Eyüpspor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 5 puanla 3. sırayı aldı.
İlk 5'teki takımlara karşı hala kazanamayan Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 4. sırayı alırken Samsunspor da 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi ile 5. sırada kaldı.
Beşiktaş, tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında alırken Samsunspor ile ise evinde berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Samsunspor'u deplasmanda, Fenerbahçe'yi evinde, Eyüpspor'u ise hem içeride hem de dışarıda yendi. Beşiktaş bunun yanı sıra Trabzonspor'la deplasmanda berabere kalıp evinde kazanan taraf oldu.
Kritik maçlarda sahaya ağırlığını koyan Beşiktaş, diğerlerinde ise taraftarlarına saç baş yoldurdu. Oynanan 20 maçta 29 puanlık kayıp yaşayan Beşiktaş, eksi puandaki Adana Demirspor'a mağlup olarak rakibinin ilk galibiyetini almasına engel olamamış, son olarak da 9 kişilik Konyaspor'a mağlup olmuştu.
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de benzer sonuçlara imza attı. Lyon'u deplasmanda yenen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ilk maçta ise Athletich Bilbao'yu evinde 4-1 mağlup etti.
Ancak siyah-beyazlılar, puansız Maccabi'ye Macaristan'da oynanan maçta 3-1 mağlup olurken tur biletini de ateşe attı.
Beşiktaş, derbide Galatasaray karşısında kazanarak taraftarına kötü geçen sezonda bir derbi galibiyeti daha hediye etmeyi hedefliyor.