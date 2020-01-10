İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'daki kampta gerçekleştiren Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Guilherme ile anlaştığı öne sürüldü!

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan, iki senedir Btc Türk Yeni Malatyaspor'da kiralık oynayan Guilherme ile anlaşma sağladı.

Sarı-siyahlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, beIN SPORTS'a yaptığı açıklamada "Oyuncunun Beşiktaş'la görüştüğünü biliyorum. Kalmasını isterim ama gitmek isterse 'Dur' diyemeyiz" demişti.

ADİL GEVREK'TEN AÇIKLAMA

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek konuya dair bir açıklama yaptı. Gevrek, "Hukuken, bonservisini elinde bulunduran kulüp ve oyuncuyla anlaşma hakları var ama bizi aramadan bu transferi bitirdiyse etik değil. Oyuncunun menajeri iki gün önce 'Biz Beşiktaş'la anlaştık, sizi arayacaklar' demişti. Bizi arayan olmadı" ifadelerini kullandı.

Buu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giyen Guilherme, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi. Orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Brezilyalının Benevento ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.