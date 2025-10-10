Habertürk
        Beşiktaş GAİN: 100 - ONVO Büyükçekmece Basketbol: 76 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş GAİN, sahasında ONVO Büyükçekmece Basketbol'u 100-76 mağlup etti. Beşiktaş GAİN, lige 3'te 3'le başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 22:03 Güncelleme: 10.10.2025 - 22:03
        Beşiktaş GAİN lige 3'te 3'le başladı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3. haftanın açılış maçında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece'yi 100-76 yendi.

        Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 3'te 3 yaptı. Onvo Büyükçekmece ise üçüncü maçından da yenilgiyle ayrıldı.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Özge Şentürk Bayraktar, Musa Kazım Çetin

        Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 9, Lemar 13, Anthony Brown 14, Vitto Brown 13, Zizic 16, Dotson 11, Kamagate 6, Yiğit Arslan 8, Canberk Kuş 10, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel

        Onvo Büyükçekmece: Lecque 16, De Vries 17, Bruinsma 4, Muhammed Doğan Şenli 11, Johnson 4, Metin Türen 7, Pipes 13, Can Kaan Turgut, Bandaogo 2, Yiğit Özkan 2

        1. Periyot: 17-20

        Devre: 44-52

        3. Periyot: 74-60

