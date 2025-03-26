Beşiktaş derbi öncesi taktik çalıştı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Giriş: 26.03.2025 - 20:02 Güncelleme: 26.03.2025 - 20:02
Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
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