Beşiktaş Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig 2021-2022 sezonunun en merakla beklenen hazırlık maçına çıkacak her iki takımda da hedef iyi oyun ve galibiyetle moral bulmak...

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık maçında 27 Temmuz Salı günü Başakşehir ile karşılaşacak. 19:00'da başlayacak mücadelenin yayıncı kuruluşu bulunmuyor ve basına da kapalı oynanacak...

BEŞİKTAŞ İLK 11

Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton, Serdar Saatçi, Rıdvan Yılmaz , Josef, Salih Uçan, Ljajic, Gökhan Töre, Nkoudou, Güven Yalçın.