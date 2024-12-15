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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk olacak!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Kötü gidişata Fenerbahçe derbisini kazanarak son veren siyah-beyazlılar çıkışını sürdürmek istiyor. Konuk takım ise ilk galibiyet peşinde...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:54 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:54
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

        • 2

          Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.

        • 3

          Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.

        • 4

          Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.

        • 5

          KARA KARTAL YILDIZLARDAN YOKSUN

          Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

        • 6

          Portekizli oyuncunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro Immobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

        • 7

          RASHICA VE UDUOKHAI DÖNÜYOR

          Sakatlığı sona eren ve takımla çalışmalara başlayan Felix Uduokhai'nin karşılaşmada görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor.

        • 8

          Uduokhai'nin yanı sıra özel sebepler nedeniyle Norveç'e götürülmeyen Milot Rashica da teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin oynatması durumunda görev alabilecek.

        • 9

          5 FUTBOLCU SINIRDA

          Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kart sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

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